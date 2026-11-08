Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Sanat ve ritimlerle iklime çağrı: Antalya'da COP night

COP NIGHT, 15 Kasım Pazar 19.00'da Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da; müzik, DENİM-ART defilesi ve 'Ormanın Muhafızları' dansıyla iklim krizine vurgu yapılacak.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sanat ve ritimlerle iklime çağrı: Antalya'da COP night

COP NIGHT programı ve amaçları:

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından COP31 kapsamında düzenlenen COP TOWN etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek COP NIGHT, iklim krizine sanat aracılığıyla dikkat çekmeyi hedefliyor. Etkinlik 15 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da izleyiciyle buluşacak ve müzik, moda ile dansı bir araya getirecek.

müzik performansı: "Earth Beat - Dünyanın Ritmi":

Gecede sahne alacak olan DJ SİFU, "Earth Beat - Dünyanın Ritmi" başlıklı performansında farklı kıtaların ve kültürlerin ezgilerini harmanlayacak. Performans, iklim krizinden etkilenen coğrafyaların müziksel dokusundan hareketle insan ve doğa arasındaki ilişkiye vurgu yapmayı amaçlıyor.

moda ve sürdürülebilirlik: DENİM-ART defilesi:

Moda bölümünde Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı DENİM-ART koleksiyonu podyuma çıkacak. Kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolon ve denim giysiler, farklı dokuma, boyama ve kumaş işleme teknikleriyle yeniden tasarlanarak sergilenecek; defileyle tekstil atıklarının azaltılması, giysilerin yeniden değerlendirilmesi ve doğal kaynakların korunmasının önemi vurgulanacak.

dans ile anlatılan doğa hikâyesi: "Ormanın Muhafızları":

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, "Ormanın Muhafızları" adlı gösteriyle sahnede olacak. Genel sanat yönetmenliğini Alkım Kahyaoğlu ve Aytuğ Kısaç'ın üstlendiği performansta, insanın doğayla ilişkisi ve doğal alanların tahribatının sonuçları masal kahramanları üzerinden anlatılacak. Gösteride orman yangınları ve doğal yaşam alanlarındaki kayıpların canlılar üzerindeki etkileri işlenecek.

COP NIGHT, müzik, moda ve dansın birleştiği bir akışla katılımcılara hem sanat deneyimi sunacak hem de çevresel farkındalığı gündeme taşıyacak etkinlikler arasında yer alıyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN COP TOWN ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE...

MURATPAŞA BELEDİYESİ TARAFINDAN COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN COP TOWN ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE, MÜZİK, MODA VE DANS GÖSTERİLERİNİN YER ALACAĞI COP NIGHT GERÇEKLEŞTİRİLECEK. (ARŞİV)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Simav yaren geleneği İzmir'de sesi oldu
images

Manavgat'ta zeytinin tarihten sofraya yolculuğu festivalde canlandı
images

Tarsus'ta kültür, sanat ve lezzetin ikinci günü
images

Asırlık yörük kilim geleneği el emeğiyle yeniden canlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalova ikinci büyük ihracat merkezi oldu: Türkiye'nin gemi ve yat payının yaklaşık yüzde 35'ini üstlendi

Karabük’te aynı anda sonbahar ve kış manzaraları

Simav yaren geleneği İzmir'de sesi oldu

Hankendi'de anıtta 44 günlük vatan savaşının izleri

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı