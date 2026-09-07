İzmit'te itfaiyenin kapasitesini güçlendiren yeni depo binası tamamlandı

İzmit'te itfaiyenin yeni depo binası hizmete alındı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'te inşa edilen yeni itfaiye depo binası tamamlanarak teşkilatın kullanımına sunuldu. Ana hizmet binasının yanında konumlanan yapı, itfaiyenin araç, ekipman ve malzemelere daha hızlı erişmesini sağlamayı amaçlıyor.

tesisin teknik özellikleri:

Bina, yaklaşık 399 metrekarelik araç garajı ile donatıldı; araçların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için seksiyonel kapılar tercih edildi. Yapıda ayrıca bakım-onarım atölyeleri, ofis alanları ve araçların periyodik bakımlarının etkin şekilde yapılmasına imkân veren kanal sistemi bulunuyor.

Bakım-onarım atölyeleri sayesinde araçların rutin kontrolleri ve onarımları daha düzenli gerçekleştirilecek, böylece araçların hizmete hazır kalma süresi kısalacak.

depolar ve personel alanları:

Depo binasında başkanlık ana deposunun yanı sıra eğitim depo alanları, yangın söndürücü depoları ve jet-ski depolama alanları yer alıyor. Yapı, eğitim ve lojistik amaçlı kullanım için ayrılmış alanlarla itfaiye personelinin hazırlık, ekipman yönetimi ve organizasyon süreçlerine katkı sunacak şekilde tasarlandı.

Bina içinde başkanlık ofisi, KOSKEM ofisi, gönüllüler ve çalışma alanları ile personel kullanımına yönelik giyinme odaları ve duş alanları bulunuyor. Ofis ve sosyal alanlarda alüminyum asma tavan ve granit seramik kaplamalar kullanılarak dayanıklılık ve temizliği kolay yüzeyler oluşturuldu.

müdahale süreçlerine katkı ve dayanıklılık:

Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemle inşa edilen binada taş yünü dolgulu sandviç panel cephe kaplamaları ve drenajlı zemin sistemi uygulandı. Yapının teknik detayları, yangın ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak planlandı.

Yüzeylerin dayanıklılığı açısından helikopter perdahlı ve yüzey sertleştiricili beton zeminler kullanıldı; bu sayede yoğun kullanıma uygun ve uzun ömürlü bir zemin sistemi oluşturuldu.

İtfaiye depo binasının tamamlanmasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin lojistik, depolama, bakım ve operasyonel hazırlık kapasitesi güçlendirilmiş oldu. Ana hizmet binasının hemen yanında yer alan yapı, ekipman ve malzemelere daha hızlı erişim sağlayarak yangın, kaza ve afet müdahalelerinin daha düzenli ve etkin yürütülmesine katkı sunacak.

İZMİT’TE İTFAİYENİN LOJİSTİK VE OPERASYONEL KAPASİTESİNİ ARTIRACAK YENİ DEPO BİNASI TAMAMLANDI. ARAÇ GARAJI, BAKIM-ONARIM ATÖLYELERİ VE DEPO ALANLARININ YER ALDIĞI BİNA, İTFAİYENİN KULLANIMINA HAZIR HALE GETİRİLDİ.