İzmit'te Outlet Center AVM'de silah ateş alınca kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Ömer Türkçakal bulvarında bulunan Outlet Center AVM'de bir kişinin yanında taşıdığı silahın ateş alması sonucu yaralanma olayı yaşandı. Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

İsmi öğrenilemeyen şahsın elindeki silahın iddiaya göre ateş alması üzerine, kanlar içinde yere yığılan vatandaş için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Silah sesleri alışveriş yapan müşteriler ile mağaza çalışanları arasında korku ve panik yarattı.

İlk müdahale ve tahliye:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı; ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mağaza ve AVM içinde kısa süreli hareketlilik oluşurken yetkililer güvenlik alanını kontrol altına aldı.

Güvenlik ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde bulunan silahta inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın meydana geliş şeklinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE BİR AVM'DE ŞAHIS KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YARALANDI. ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİLER BÜYÜK PANİK YAŞARKEN, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.