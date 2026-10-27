Dolar 49,7812 +0,01%
Euro 55,5595 -0,17%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.518,20 +0,85%
EUR/USD 1,1148 -0,28%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

İzmit'te Outlet Center AVM'de silah ateş alınca kişi yaralandı

İzmit'teki Outlet Center AVM'de saat 16.30 sıralarında taşınan silahın ateş alması sonucu bir kişi yaralandı; müşteriler ve çalışanlar panik yaşadı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:11

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 18:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmit'te Outlet Center AVM'de silah ateş alınca kişi yaralandı

İzmit'te Outlet Center AVM'de silah ateş alınca kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Ömer Türkçakal bulvarında bulunan Outlet Center AVM'de bir kişinin yanında taşıdığı silahın ateş alması sonucu yaralanma olayı yaşandı. Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

İsmi öğrenilemeyen şahsın elindeki silahın iddiaya göre ateş alması üzerine, kanlar içinde yere yığılan vatandaş için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Silah sesleri alışveriş yapan müşteriler ile mağaza çalışanları arasında korku ve panik yarattı.

İlk müdahale ve tahliye:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı; ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mağaza ve AVM içinde kısa süreli hareketlilik oluşurken yetkililer güvenlik alanını kontrol altına aldı.

Güvenlik ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde bulunan silahta inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın meydana geliş şeklinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ&#039;NİN İZMİT İLÇESİNDE BİR AVM&#039;DE ŞAHIS KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YARALANDI. ALIŞVERİŞ...

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE BİR AVM'DE ŞAHIS KENDİ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YARALANDI. ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİLER BÜYÜK PANİK YAŞARKEN, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı
images

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu
images

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu
images

Antalya’da adliye sahtekarlığı: kendisini başsavcı vekili olarak tanıtan 3 kişi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

Merkezefendi'de yağmur altında Şeniz Doğan'a destek gösterisi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı