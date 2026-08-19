İzmit'te piknik alanında ters dönen otomobil dereye yuvarlandı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde yaşananlar:
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akmeşe Mahallesi'nde bulunan piknik alanında, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Araç ters dönerken, sürücü araç içinde mahsur kaldı ve yaralandı.
Müdahale ve kurtarma çalışması:
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı:
Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
İZMİT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DEREYE YUVARLANDI
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