İzmit'te tramvayın çarptığı iki kadından biri ağır yaralandı

kaza ve müdahale:

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Milli İrade Meydanı Tramvay Hattı üzerinde meydana geldi. Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayın altında kalan kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

yaralıların durumu:

Kazada yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmede, kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerle belirleneceğini bildirdi.

Vatandaşların tramvay hatlarında ve yaya geçitlerinde dikkatli olması gerektiği belirtilirken, tüm müdahale ve tahkikat çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kadından biri ağır yaralandı