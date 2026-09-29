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Jandarma 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ticaretine ağır darbe

35 ilde jandarma ve savcılıkların koordinasyonuyla düzenlenen operasyonlarda 653 kg uyuşturucu, 410.412 hap ve 1.229.000 kök kenevir ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ticaretine ağır darbe

Jandarma 35 ilde eş zamanlı operasyon yürüttü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma birliklerince 35 ilde organize şekilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve kenevir kökü ele geçirildi. Operasyonlar, narkotik suçlarına yönelik mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli şekilde planlandı.

operasyonun büyüklüğü ve ele geçirilenler:

Yapılan aramalarda 653 kilogram uyuşturucu madde, 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ile 1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk maddesi tespit edilip el konuldu. Bakanlık açıklamasında, yasa dışı ekim alanlarının tespit edilerek imha edildiği vurgulandı.

soruşturmalar, tutuklamalar ve koordinasyon:

Operasyonlar kapsamında toplam 264 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 172’si tutuklanırken 92’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, il jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler katıldı.

Operasyonlarda görev alan unsurlar arasında 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi, toplam 11 bin 25 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri yer aldı. Soruşturmalar sırasında, suç örgütlerinin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimiyle üretime kaynak sağladıkları tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi ve görevli birimler ile emeği geçenler tebrik edildi.

35 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 264 şüpheli gözaltına alındı

35 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 264 şüpheli gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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