Jandarma baskınında 138 kilo 610 gram kubar esrar ele geçirildi

Bafra'da jandarma operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait arazide yapılan aramada 138 kilo 610 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

operasyon detayları:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada, iki şahsın kendi kullanımlarına ait arazide uyuşturucu bulundurduğu yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine bölgeyi kontrol eden ekipler, şüphelilere ait arazide arama gerçekleştirdi ve maddeleri ele geçirdi.

Ele geçirilen maddelerin türü kayıtlarda kubar esrar olarak yer aldı. Yapılan tespitler ve tutanaklarla ele geçirilen miktar resmî kayıtlara geçirildi.

şüpheliler hakkında:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 138 KİLO 610 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANIRKEN, DİĞER ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.