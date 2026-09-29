Nazilli'de çocuklara ağız sağlığı ve doğru beslenme bilinci aşılanıyor

eğitimin kapsamı:

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Birimi hekimleri tarafından yürütülen programda, Dt. Nilüfer Parmaksız ve Dt. Ayşe Gülşen öğretmenlerle iş birliği içinde Bekirler İlkokulu, Kızıldere İlkokulu, Esenköy İlkokulu ve Pirlibey İlkokulu'nda eğitimler verdi.

uygulama ve hedefler:

Eğitimlerde öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının Önemi ile Sağlıklı Beslenme başlıkları altında bilgiler aktarıldı. Sunumda, ağız ve diş sağlığının korunmasında günlük bakım alışkanlıkları ve dengeli beslenmenin rolü vurgulandı.

Programın hedefi, erken yaşta kazanılacak doğru alışkanlıklarla çocuklarda çürük ve ağız hastalıklarının önlenmesini desteklemek ve sağlıklı beslenme bilincini güçlendirmektir.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ İLE SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.