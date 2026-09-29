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Eğitim Bir-Sen Muğla'da delege seçimlerini tamamladı; ortak akıl öne çıktı

Eğitim Bir-Sen Muğla şubesi, 1 Eylül'de başlayan takvime göre delege seçimlerini yönetmeliklere uygun şekilde tamamladı; birlik ve dayanışma öne çıktı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitim Bir-Sen Muğla'da delege seçimlerini tamamladı; ortak akıl öne çıktı

Delege seçimleri takvim ve kurallar çerçevesinde tamamlandı

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikanın 1 Eylül'de başlayan seçim sürecinin Muğla'da gerçekleştirilen delege seçimleriyle tamamlandığını açıkladı. Uçak, seçimlerin belirlenen takvim, yönetmelik ve kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayarak tüm üyelerin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Seçim sürecinin işleyişi:

Uçak, askı tutanaklarından itiraz sürelerine, sandık görevlilerinden oy pusulalarına ve oyların sayımına kadar bütün aşamaların yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti. Üyelerin sandığa gösterdiği ilgi, sendikal demokrasi açısından önem taşıyor; bu ilgi, teşkilat içindeki katılım kültürünün canlı kaldığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kongre ve teşkilat takvimi:

Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından şube olağan genel kurullarının yapılacağı ifade edildi. Bu kongrelerde yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile üst kurul delegelerinin belirleneceği, devamında ise ilçe başkanlığı seçimlerinin yapılacağı aktarıldı. Uçak, seçimlerin teşkilat içerisinde birlik ve beraberliği güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Birlik, dayanışma ve teşekküre vurgu:

Seçimlerin bir ayrışma değil ortak akıl ve dayanışmayı güçlendirme süreci olduğuna dikkat çeken Uçak, sonuç ne olursa olsun teşkilatın birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğini belirtti. Ayrıca seçimin yürütülmesinde emeği geçen üyelere, ilçe başkanlarına, şube yönetimine, sandık kurullarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Yeni dönemde özlerinden kopmadan, kuruluş felsefesine ve teşkilat kültürüne sadık kalarak çalışmaların sürdürüleceği ve daha güçlü bir teşkilat inşa etme hedefinin korunacağı ifade edildi.

Önder Uçak sürecin şeffaflığına ve katılımcılığa önem verildiğini belirterek teşkilatın bu anlayışla yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK, SENDİKANIN 1 EYLÜL’DE BAŞLAYAN SEÇİM SÜRECİNİN...

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK, SENDİKANIN 1 EYLÜL’DE BAŞLAYAN SEÇİM SÜRECİNİN MUĞLA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DELEGE SEÇİMLERİYLE TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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