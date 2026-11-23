Oğuzeli'nde yakalama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, Oğuzeli ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon ve yakalama:

JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hırsızlık ve mala zarar verme de dahil olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.

Adli süreç:

Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca işlem gördü ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve benzer vakaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

KESİNLEŞMİŞ 21 YIL CEZAYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI