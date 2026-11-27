Kahramanmaraş'ta okulda trafik güvenliği eğitimi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenledikleri trafik güvenliği dersiyle temel kuralları uygulamalı olarak anlattı. Eğitimde hem bireysel davranışlar hem de okul çevresinde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu.

Eğitimde vurgulanan davranışlar:

Polisler, öğrencilere kaldırımda yürüme, karşıya geçmeden önce durma ve çevreyi kontrol etme alışkanlıklarını pekiştirdi. Ayrıca yaya geçitleri ve trafik ışıklarının kullanımı konularında pratik örnekler sunuldu; öğrencilerin güvenli geçiş yapabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiği açıklandı.

Ailelerin ve okulun sorumluluğu:

Eğitimde, okul giriş-çıkış saatlerinde servis ve araç hareketlerine dikkat edilmesi, araç içinde emniyet kemeri kullanılması ve öğrenilen kuralların günlük yolculuklarda ailelerin de katılımıyla alışkanlığa dönüştürülmesinin önemi vurgulandı. Polisler, aile ve okul iş birliğinin çocukların trafikteki güvenliğini artıracağını belirtti.

Program, öğrencilerin temel trafik kurallarını hayatlarına yansıtmasını hedeflerken, okul çevresi güvenliğinin sağlanması ve toplum bilincinin güçlendirilmesi açısından da değerlendirilmesi gereken bir adım olarak sunuldu.

KAHRAMANMARAŞ’TA TRAFİK ŞUBE EKİPLERİ, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERDİ.