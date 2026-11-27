Şehit Esin Akay anma töreni

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 1998 yılında Hakkari kırsalında PKK terör örgütünün düşürdüğü helikopterde şehit olan Esin Akay, adını taşıyan Şehit Esin Akay İlkokulu ve Ortaokulu tarafından 28 yıldır her yıl anılıyor. Bu yıl da öğretmenler ve öğrenciler, şehidin ailesine ve mezarına yapılan ziyaretlerle anma geleneğini sürdürdü.

Aile ziyareti:

Okul müdürleri Kazım Ceyhan ve Mehmet Altıntaş, öğretmenler ve öğrenciler ilk olarak Emcelli Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Mustafa Akay ve annesi Hediye Akay'ı evlerinde ziyaret etti. Öğrenciler şehit ailesinin ellerini öpüp bir süre sohbet etti; duygusal anların yaşandığı ziyarette aile öğrencileri şeker ve çikolata ile karşıladı.

Mezar ziyareti ve anma:

Grup, ardından Emcelli Mezarlığı'nda bulunan Şehit Esin Akay'ın kabrini ziyaret ederek mezara çiçek bıraktı ve dualar etti. Okul Müdürü Mehmet Altıntaş, anma günüyle ilgili olarak, "Şehidimizi her yıl 27 Kasım’da saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi. Anma töreni, vefa duygusunun ve şehitlere duyulan minnetin gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, 1998 YILINDA HAKKARİ KIRSALINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DÜŞÜRDÜĞÜ HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN ESİN AKAY, ADINI TAŞIYAN OKULUN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN 28 YILDIR UNUTULMUYOR. ŞEHADETİNİN 28’İNCİ YILINDA ŞEHİDİN ANNE VE BABASINI EVLERİNDE ZİYARET EDEN ÖĞRENCİLER, ARDINDAN MEZARINA ÇİÇEK BIRAKARAK DUA ETTİ.