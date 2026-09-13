Sardes'te gençlerin sesi: doğruluk, hizmet ve yarın için sorumluluk

Sardes antik kentinde buluşma:

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Salihli ilçesindeki tarihi Sardes Antik Kentinde düzenlenen "Söz Gençlikte" programında AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Program, partinin gençleri siyasetin yalnızca yarını değil bugünü olarak gördüğünü vurgulayan bir çerçevede gerçekleşti.

Baybatur, gençlerin sorularını cevaplarken Türkiye'nin geleceğinin gençlerin enerjisi, inancı ve kararlılığıyla şekilleneceğini belirtti ve gençlerin fikirlerine değer verildiğini ifade etti. Konuşmasında, gençlerin önünü açmaya ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine imkân sağlamaya yönelik bir siyaset anlayışının benimsendiğini aktardı.

doğruluk ve ahlak vurgusu:

Gençlere doğruluk ve ahlaklı duruş konusunda tavsiyelerde bulunan Baybatur, atılan iftiralara karşı ilahi adalete güvendiklerini söyledi. "Biz her şartta doğru olanı yapacak, doğruluktan ve ahlaklı duruştan asla vazgeçmeyeceğiz," diyen Baybatur, "kötü söz sahibine aittir" sözünü hatırlattı ve iftiranın ağır bir vebali olduğunu vurguladı.

Baybatur, konuşmasının devamında, "Biz ilahi adalete inanıyor, Rabbimize güveniyoruz. Yolumuz doğruluk, gayemiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir" ifadeleriyle partisinin ve kendi siyaset anlayışının temel ilkelerini özetledi.

Konuşmasının sonunda Baybatur, gençlerin Türkiye yüzyılı hedeflerinin en önemli güvencesi olduğunu belirterek programa katılanlara teşekkür etti.

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ MURAT BAYBATUR, SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TARİHİ SARDES ANTİK KENTİ’NDE DÜZENLENEN "SÖZ GENÇLİKTE" PROGRAMINDA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.