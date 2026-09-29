Jandarmadan Diyarbakır'da kapsamlı kenevir operasyonu

Operasyonun yürütülmesi

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Diyarbakır il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. Jandarma sorumluluk sahasında gerçekleştirilen operasyonlarda yürütülen arama ve kontroller sonucunda çok sayıda olay tespit edildi.

Operasyonlarda toplam 82 olay kayda geçirilirken, haklarında yasal işlem yapılan kişi sayısı 29 şüpheli olarak açıklandı. Ekiplerin saha çalışması, istihbarat ve koordinasyonla birleşerek çok sayıda elemanın tespit edilmesini sağladı.

ele geçirilen malzemeler

Aramalar sırasında, farklı noktalarda ekili vaziyette veya hazırlık halindeki bitkilerle karşılaşıldı. Yapılan aramalarda toplam 144 bin 398 kök kenevir/skunk ile birlikte 5.3 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen miktarlar operasyonun kapsamını ve saha yoğunluğunu gözler önüne serdi.

soruşturma ve yasal süreç

Şüpheliler hakkında başlatılan işlemler kapsamında delil toplama ve olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor. Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda elde edilen emareler, savcılık ve adli makamlarla paylaşılacak. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin olabileceğini bildirdi.

Olay, bölgedeki uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik denetimlerin süreceğine işaret ederken, emniyet güçlerinin benzer operasyonları sürdüreceği vurgulandı. Kamu güvenliği ve suçun önlenmesine yönelik adımların önemine dikkat çekildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 144 BİN 398 KÖK KENEVİR VE 5.3 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.