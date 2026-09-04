Yalova’da spor yatırımları 187 milyon lirayla güçlendiriliyor

Vali Usta’nın yatırım gündemi

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde yürütülen ve planlanan spor yatırımlarının detaylarını paylaştı. Usta toplantıda, önceliklerinin çocuk ve gençlerin sporla iç içe büyümesi, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması olduğunu vurguladı. Hizmetin nitelikli ve hızlı şekilde halka ulaştırılması için yürütülen çalışmaların içinde spora verilen önem öne çıktı.

Vali Usta, kentin yüzölçümü küçük olsa da gelişmişlik endekslerinde üst sıralarda yer aldığını belirterek, projelerin hem altyapı hem de sosyal yapıya katkı sunacağını söyledi.

Köy ve okul yatırımları

Vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda köylere yönelik adımlar atılıyor. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmayla 10 köyde mini spor tesisleri kurulacak ve bu uygulama için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 28 milyon lira kaynak sağlandı.

Okulların spor altyapısının güçlendirilmesi için de 25 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu kapsamda Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Çınaraltı Anadolu Lisesi ile Altınova Subaşı Hacı Ali Saruhan İlkokulu ve Ortaokulu’nda yeni veya yenilenecek spor alanları oluşturulacak.

Büyük tesis projeleri

İlin tamamına hizmet vermesi planlanan projelerden biri Hacımehmet köyündeki spor salonu. Başlangıçta yaklaşık 50 milyon lira olarak planlanan proje büyütülerek resmi müsabaka koşullarına uygun bir tesise dönüştürüldü. Hacımehmet kapalı spor salonunun kapasitesi 500 seyirci olacak şekilde planlandı ve yatırım bedeli 110 milyon lira'ya çıkarıldı. Temel atma işlemleri tamamlandı ve inşaat çalışmaları sürüyor.

Armutlu ilçesi Fıstıklı köyünde de sosyal donatı alanları, spor sahaları ve futbol sahalarını içerecek bir kompleks planlandı. Bu proje için ayrılan kaynak yaklaşık 18 milyon lira olarak açıklandı; bölgedeki genç nüfus ve amatör futbol takımının varlığı gerekçe gösterildi.

Amatör spor, tribün ve kulüp destekleri

Yerel futbol sahalarındaki tribün eksiklikleri de ele alınacak. Akköy, Safran ve Sugören sahalarına tribün yapılması planlandı; iki sahadaki çalışmalar tamamlanırken Safran’daki çalışma devam ediyor. Futbol sahalarındaki tribün yatırımları için ayrı bir kalem olarak yaklaşık 500 bin lira ayrıldı.

İl Özel İdaresi yıl boyunca amatör spor kulüplerine ve okullara destek veriyor. Bu yıl amatör kulüplere ayrılan malzeme desteği 858 bin lira olarak açıklandı; ilave desteklerle bu tutarın yaklaşık 1 milyon lira'ya ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde okulların spor malzemesi ihtiyaçları için 5 milyon lira ödenek ayrıldı.

Finansman ve toplam kaynak

Vali Usta, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu Yalova’ya yaklaşık 420 milyon lira yatırım kaynağı kazandırıldığını; İl Özel İdaresi bünyesinde ise spor tesisleri ve malzeme destekleri için yaklaşık 187 milyon lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Usta, kaynak dağılımını projelere göre tek tek anlatarak planlamanın ayrıntılarını paylaştı.

Su kaynakları ve akıllı sayaç uygulamaları

Spor yatırımlarının yanı sıra su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması da gündemde yer aldı. İl Özel İdaresi kapsamındaki 22 köyün 20’sinde akıllı sayaç sisteminin kullanıldığı, bu sayede tüketimin merkezden takip edildiği ve kayıp-kaçakların önüne geçildiği ifade edildi. Son iki yılda 323 kaçak su bağlantısı iptal edildi, 529 içme suyu arızası giderildi ve 123 su deposu bakım ve temizliğe tabi tutuldu.

Kentte mevcut 19 gölette yaklaşık 3 milyon metreküp su depolandığı, sulama alanının 7 bin dekarın üzerinde olduğu belirtildi. Yeni projelerle depolama kapasitesinin 3 milyon 185 bin metreküpe, sulama alanının ise yaklaşık 7 bin 150 dekara çıkarılması hedefleniyor. Planlanan gölet yatırımları arasında Sugören Höyüktepe, Safran 2 ve Aktoprak göletleri yer alıyor ve mevcut ile planlanan gölet yatırımlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 900 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.

Programa İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz de katıldı. Yapılan açıklamalar, hem spor altyapısının hem de su yönetiminin eş zamanlı yürütülen yatırımlarla güçlendirildiğini gösteriyor.

YALOVA VALİSİ AHMET HAMDİ USTA (ORTADA), KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE PLANLANAN SPOR YATIRIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU. USTA, ÇOCUK VE GENÇLERİN SPORLA İÇ İÇE YETİŞMESİ, SPOR KÜLTÜRÜNÜN KENTİN TAMAMINA YAYILMASI VE GENÇLERİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTULMASI AMACIYLA YATIRIMLARA AĞIRLIK VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ.