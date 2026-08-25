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Kablo çekimi sırasında akıma kapılan 15 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti

Çerkezköy'de staj yaptığı inşaattan kablo çekerken elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Eren G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kablo çekimi sırasında akıma kapılan 15 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki Eren G., kablo çekerken elektrik akımına kapıldı. Olayı gören çevredeki işçiler Eren G.'nin yardımına koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren G., daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane müdahalesi ve soruşturma:

Hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen 15 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin inşaat alanında inceleme başlattığı, savcılık ve ilgili birimler tarafından soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililerden veya kurumlardan yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamakla birlikte, olayın ardından başlatılan incelemenin sonuçları doğrultusunda bilgi paylaşılacağı belirtildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI İNŞAAT ALANI

OLAYIN YAŞANDIĞI İNŞAAT ALANI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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