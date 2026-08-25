Bektüre’de odun kesimi kazası: Ergül Saraçoğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Bektüre köyünde gerçekleştirilen odun kesimi sırasında bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Ergül Saraçoğlu ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralanan Saraçoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı ve olayın gelişimi:

Olayın, kesim çalışması sırasında meydana geldiği ve ağacın işleme anında kontrolden çıkarak Saraçoğlu'nun üzerine düştüğü bildirildi. Kaza ile ilgili ilk bilgiler yerel kaynaklardan alınırken, olayın kesin nedenine ilişkin soruşturma ve tespit çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

Cenaze işlemleri ve defin:

Saraçoğlu'nun cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Bektüre köyü Ekincik Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanı'na defnedileceği bildirildi.

ERGÜL SARAÇOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.