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Bektüre’de odun kesimi kazası: Ergül Saraçoğlu hayatını kaybetti

Kastamonu Araç ilçesi Bektüre köyünde odun kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan Ergül Saraçoğlu ağır yaralandı ve yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bektüre’de odun kesimi kazası: Ergül Saraçoğlu hayatını kaybetti

Bektüre’de odun kesimi kazası: Ergül Saraçoğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Bektüre köyünde gerçekleştirilen odun kesimi sırasında bir ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Ergül Saraçoğlu ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralanan Saraçoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı ve olayın gelişimi:

Olayın, kesim çalışması sırasında meydana geldiği ve ağacın işleme anında kontrolden çıkarak Saraçoğlu'nun üzerine düştüğü bildirildi. Kaza ile ilgili ilk bilgiler yerel kaynaklardan alınırken, olayın kesin nedenine ilişkin soruşturma ve tespit çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

Cenaze işlemleri ve defin:

Saraçoğlu'nun cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Bektüre köyü Ekincik Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanı'na defnedileceği bildirildi.

ERGÜL SARAÇOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.

ERGÜL SARAÇOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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