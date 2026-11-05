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Kaçışın izleri: çalıntı kırmızı araç Seyitgazi kırsalında çamura saplı bulundu

Afyonkarahisar'daki 3 ayrı otomobilde 8 kişinin öldürülmesinin ardından kaçan zanlının gasp ettiği kırmızı araç, Seyitgazi kırsalında çamura saplı bulundu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaçışın izleri: çalıntı kırmızı araç Seyitgazi kırsalında çamura saplı bulundu

Gasp edilen araç çamura saplı halde bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleşen ve 3 ayrı otomobilde pompalı tüfekle düzenlenen saldırılarda 8 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin yaralanması sonrası kaçan zanlının gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir sınırlarına uzanan arama çalışmaları sonucunda bulundu.

bulgunun ayrıntıları:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü takipte zanlının Seyitgazi ilçesine doğru yöneldiği tespit edildi. Yapılan saha taramalarında, zanlının gasp ettiği kırmızı renkli araç Seyitgazi'ye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde, Taşlıkköy Mahallesi kırsalındaki arazide çamura saplanmış vaziyette bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede aracın terk edildiği, şüphelinin ise araçtan ayrılarak yaya olarak kaçtığı belirlendi. Araçta ve çevresinde yapılan ön tespitlerde, olayın seyrine dair izleme ve delil toplama çalışmaları başlatıldı.

güvenlik güçlerinin arama çalışmaları:

Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı ekipler ile bölgeyi kontrol altına aldı. Arama-tarama faaliyetleri, ayrıca havadan sağlanan dron desteğiyle genişletildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için arazi taraması ve güvenlik noktalarında kontrol uygulamalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamındaki çalışmalar devam ederken, yetkililer halkı olay bölgesinden uzak durmaları ve gördükleri şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyarıyor.

8 cinayetin zanlısının gasp ettiği kırmızı araç çamura saplanmış halde bulundu

8 cinayetin zanlısının gasp ettiği kırmızı araç çamura saplanmış halde bulundu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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