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Memişoğlu'nun Rize anısı sağlık çalışanlarına teşekkürle paylaşıldı

Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medyada 1991'de Rize'de babasıyla yaşadığı anıyı paylaşarak hekim ve sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür etti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Memişoğlu'nun Rize anısı sağlık çalışanlarına teşekkürle paylaşıldı

Memişoğlu'nun Rize anısı sağlık çalışanlarına teşekkürle paylaşıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Videoda, 1991 yılında genç bir doktorken Rize'de babasıyla yaşadığı bir anıyı anlattı.

Rize'de unutulmaz bir karşılaşma:

Memişoğlu, babasıyla gittikleri Kur'an kursu binasının açılışında eski bir hastasıyla karşılaştıklarını ve bu karşılaşmanın ardından babasının kendisine söylediği sözlerin mesleğin değerini gösterdiğini aktardı. Paylaşımında bu anının "hafızamda bugün bile tazeliğini koruyan güzel bir hatıra" olduğunu belirtti.

teşekkür ve vurgulanan mesaj:

Videoda Bakan Memişoğlu, "Hayatımıza dokunan, emekleriyle nice hayatlara umut olan tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı ve sözlerini "İyi ki varsınız" diye sonlandırdı. Bu paylaşım, sağlık emekçilerinin toplumdaki rolüne yönelik kişisel bir takdir niteliği taşıdı.

Bakan Memişoğlu: &quot;Hayatımıza dokunan, sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür...

Bakan Memişoğlu: "Hayatımıza dokunan, sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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