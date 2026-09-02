Kadayıf dolmasının sırrı: ince tel kadayıf ve cevizle Erzurum lezzeti

Erzurum kadayıf dolması: mutfak mirasının sofradaki adı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAKA'nın paylaşımlarında öne çıkan Erzurum Kadayıf Dolması, kentin kadim mutfak kültürünün somut bir örneğini oluşturuyor. İncecik tel kadayıfın ceviz içiyle sarılması, pişirme yöntemi ve şerbetle buluşması bu tatlıyı yalnızca lezzet olarak değil, el emeğinin ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığın bir yansıması haline getiriyor.

Hazırlık ve pişirme:

Hazırlık sürecinde ince tel kadayıf özenle açılır ve özenle seçilen ceviz içi ile sarılır. Ardından tatlı, yumurtaya bulanıp kızgın yağda nar gibi kızartıldıktan sonra şerbetle buluşur. Bu yöntem tatlıya dışı çıtır, içi yumuşak karakterini verir; süreç hem ustalık hem de sabır gerektirir.

Kültürel değer ve korunma:

Coğrafi işaretle korunan Erzurum Kadayıf Dolması, yalnızca bir tatlı değil; Erzurum'un paylaşma kültürünü, mutfak ustalığını ve Anadolu'nun yüzyıllardır sürdüğü gastronomi mirasını temsil ediyor. KUDAKA'nın vurguladığı gibi her lokma, geleneksel üretim kültürünün izlerini taşıyarak bu mirası geleceğe taşımaya hizmet ediyor.

Erzurum Kadayıf Dolması, yerel malzeme ve ustalık birleşimi sayesinde bölgenin yaşayan tatlı mirasını keşfetmek isteyenlere özgün bir deneyim sunuyor.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA (KUDAKA), ERZURUM’UN KADİM KÜLTÜRÜ VE LEZZETLERİ İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARINDA SON OLARAK KADAYIF DOLMASI’NA YER VERDİ.