Çalıştayın amacı ve kapsamı

Kastamonu'da düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı, çevre yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerel çözüm önerilerini üretmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" programı kapsamında düzenlendi ve kamu, yerel yönetim, akademi, özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarından toplam 260 temsilciyi bir araya getirdi. Çalıştay, kentin bir otelinde başlayarak 15 tematik masada fikir ve öneri üretimine odaklandı.

Tematik masalarda ele alınan öncelikler:

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 masa; israfın kaynağında önlenmesi, atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı, doğal kaynakların verimli kullanılması, su ve enerji tasarrufu, iklim değişikliğine uyum ve afet yönetimi gibi başlıkları işledi. Ayrıca tarım ve gıda, sanayi, enerji, ulaştırma, turizm, sağlık kurumları ve dijitalleşme gibi sektörlere ilişkin sıfır atık odaklı yaklaşımlar gündeme geldi. Masalardan çıkan fikirler, Kastamonu ilinin çevresel sorunlarına yönelik çözüm önerileriyle birlikte tartışıldı ve önceliklendirildi.

Yerel liderlik ve kurumsal sorumluluk:

Çalıştayın açılış konuşmasında Kastamonu Vali Yardımcısı Soner Kırlı Sıfır Atık Çalıştaylarının sorun tespiti, çözüm önerileri ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasında kritik rol oynadığını vurguladı. Kırlı, ortaya konacak fikirlerin bir kelebek etkisi yaratarak ülke çapında yaygınlaşacağını ifade etti. Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Resul Deveci ise ilin zengin orman varlığı, biyolojik çeşitliliği, su kaynakları ve milli parklarına dikkat çekerek sıfır atık anlayışının hem yasal bir zorunluluk hem de gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Sıfır Atık Vakfı Proje Yöneticisi İhsan Kürt çalıştayın Türkiye genelindeki iki aşamalı programın parçası olduğunu aktardı. Kürt, Kastamonu nun bu programdaki 25inci il olduğunu, amaçlarının 81 ilde benzer çalıştayları yürütmek olduğunu söyledi. Çalıştayın, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek ilin özgün sorunlarını tespit edip çözüm önerileri geliştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Çıktılar, rapor ve sonraki adımlar

Çalıştaylarda masalarda ortaya konulan sorunlar ve çözüm önerileri rapor haline getirilecek. Bu rapor, il düzeyinde oluşturulacak Sıfır Atık Hedef Belgesi nin temelini oluşturacak ve valilik bünyesinde hedef belgesine dönüştürülecek. Proje yöneticisinin aktardığına göre söz konusu hedef belgesi, Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu kapsamında bir yıl içinde yürürlüğe konacak uygulama planlarına esas teşkil edecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise sıfır atık yaklaşımının yalnızca geri dönüşümden ibaret olmadığını, asıl meselenin israfı kaynağında önlemek ve su, enerji ile gıda gibi doğal kaynakları verimli kullanmak olduğunu belirtti. Küçük, sıfır atık anlayışının günlük hayatın hemen her alanına dokunan bir kavram olduğuna dikkat çekti. Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Umut Uçaroğlu da çevre sorunlarının küresel kapsamına işaret ederek yerel katkının önemini teyit etti.

Çalıştaydan elde edilecek çıktılar, ilerleyen dönemde düzenlenecek Kastamonu Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı nda kamuoyuna ilan edilecek. Bu süreçle birlikte yerelde geliştirilen uygulama ve hedeflerin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Türkiye nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleriyle uyumlu biçimde çevre ve iklim çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor. Etkinlik ayrıca Sıfır Atık Hareketi kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan ın vizyonu doğrultusundaki ulusal yaygınlaştırma hedeflerine hizmet ediyor.

Çalıştay, yerel paydaşları bir araya getirerek hem somut hedeflerin belirlenmesine hem de iyi uygulamaların paylaşılmasına zemin hazırladı. Ortaya çıkan önerilerin uygulanması ve izlenmesiyle Kastamonu nun çevresel yönetimde örnek uygulamalardan biri haline gelmesi hedefleniyor.

Kastamonu'nun "sıfır atık" hedefleri çalıştayda konuşuldu