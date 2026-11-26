seyhan'da ulaşım altyapısına odaklanan program:

Seyhan Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla sürdürülen asfalt serimi ve yol yenileme çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda öncelikli ihtiyaçlar gözetilerek planlanıyor.

Belediye adına açıklama yapan Hasibe Akkan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaiyle sahada çalıştığını belirtti. Akkan, ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt serimi, bakım ve onarım faaliyetlerinin aralıksız yürütüldüğünü, bu sayede günlük yaşamın kolaylaşmasının ve ulaşım kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

mahallelerle koordineli hizmet yaklaşımı:

Çalışmaların planlanmasında mahalle muhtarlarıyla koordinasyonun öncelik taşıdığı ifade edildi. Muhtarların talep ve önerileri dikkate alınarak, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarına göre yol yenileme programları şekillendiriliyor. Bu yöntem, kaynakların verimli kullanılmasını ve mahalle sakinlerinin önceliklerinin karşılanmasını amaçlıyor.

saha ekiplerine teşekkür ve hedefler:

Sahada görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü personeline emekleri için teşekkür eden Akkan, belediye çalışanlarının ilçeye kazandırılan hizmetlerde önemli pay sahibi olduğunu belirtti. Belediye, daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir Seyhan oluşturma hedefiyle asfalt ve yol yenileme faaliyetlerini program dahilinde kesintisiz sürdüreceğini açıkladı.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASİBE AKKAN, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN BELİRLENEN PROGRAM DOĞRULTUSUNDA YOĞUN MESAİ HARCADIĞINI BELİRTEREK, İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN KARARLILIKLA DEVAM ETTİĞİNİ İFADE ETTİ.