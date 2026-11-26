Köylerin 2027 önceliği: altyapı, yaşam kalitesi ve yerel talepler

Erzincan Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2027 yılı bütçe toplantısı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda merkez ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçları, öncelikli hizmet alanları ve 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

toplantıda ele alınan öncelikler:

Gündemde köylerin yaşam kalitesinin artırılması, altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar vardı. Toplantıda, mevcut ihtiyaçların önceliklendirilmesi üzerinde duruldu ve hangi projelerin 2027 bütçe planına dahil edileceği tartışıldı.

muhtar talepleri ve takip süreci:

Toplantıya katılan muhtarlar, kendi köylerine ilişkin talep, sorun ve beklentilerini tek tek dile getirdi. Muhtarları dinleyen Canpolat, gündeme getirilen sorunların çözüme kavuşturulması ve taleplerin karşılanması amacıyla ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi. Kararların uygulanmasına yönelik değerlendirmelerin ve koordinasyonun devam edeceği belirtildi.

Toplantı, köylerde öncelikli hizmet alanlarının netleştirilmesi ve 2027 bütçesinin bu doğrultuda şekillendirilmesiyle son buldu; ilgili birimlerin yönlendirilmesiyle taleplerin karşılanması için adımlar atılacak.

ERZİNCAN MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ’NİN 2027 YILI BÜTÇE TOPLANTISI, VALİ YARDIMCISI VE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ MEHMET EMRE CANPOLAT BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ