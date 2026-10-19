Kırklareli'nde Arımed ilaç fabrikasında yangın itfaiyenin uzun çabasıyla söndürüldü

yangına ilk müdahale:

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren Arımed ilaç fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için derhal müdahale başlattı.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

Müdahaleye, bölgeden ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun ve uzun süreli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından tesiste geniş çaplı soğutma çalışmaları başlatıldı.

soruşturma ve bölgedeki çalışmalar:

Yangının çıkış nedeninin tespiti için yetkili birimlerce kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları bölgedeki çalışmalar sürerken, soruşturma kapsamındaki bulgular yetkililerce değerlendirilecek.

KIRKLARELİ’DE İLAÇ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ