Kadıköy'de şantiye koruma panosu yola devrildi, iki kişi hafif yaralandı

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 14:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat halinde bulunan bir şantiyenin dış cephesine monte edilen koruma panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Panonun devrilmesi sırasında cadde üzerinde bulunan iki kişi panonun altında kaldı.

Müdahale ve yaralıların durumu

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından panonun altındaki kişiler dikkatlice çıkarıldı ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. İki vatandaş hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı; şikayetlerinin hafif olması nedeniyle tedavilerinin ayakta veya kontrol amaçlı sürdürüleceği öğrenildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe ve yaya geçişine kapattı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı; devrilen panonun montajı, bağlama noktaları ve otomatik etkenler gözden geçirilecek. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla şantiyelerdeki koruma elemanlarının kontrolünün önemine dikkat çekiyor.

KADIKÖY'DE BİR ŞANTİYENİN DIŞ KORUMA KAPLAMASI 2 VATANDAŞIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. PANONUN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ HAFİF YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI.