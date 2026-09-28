Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6931 -0,09%
Bist 12.596,40 -2,35%
Altın Gram 6.533,09 -3,99%
EUR/USD 1,1368 -0,23%
Brent Petrol 99,99 +2,62%
--°

Kadıköy'de şantiye koruma panosu yola devrildi, iki kişi hafif yaralandı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir şantiyenin dış koruma panosu devrildi; altında kalan iki vatandaş hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kadıköy'de şantiye koruma panosu yola devrildi, iki kişi hafif yaralandı

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 14:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat halinde bulunan bir şantiyenin dış cephesine monte edilen koruma panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Panonun devrilmesi sırasında cadde üzerinde bulunan iki kişi panonun altında kaldı.

Müdahale ve yaralıların durumu

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından panonun altındaki kişiler dikkatlice çıkarıldı ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. İki vatandaş hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı; şikayetlerinin hafif olması nedeniyle tedavilerinin ayakta veya kontrol amaçlı sürdürüleceği öğrenildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe ve yaya geçişine kapattı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı; devrilen panonun montajı, bağlama noktaları ve otomatik etkenler gözden geçirilecek. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla şantiyelerdeki koruma elemanlarının kontrolünün önemine dikkat çekiyor.

KADIKÖY&#039;DE BİR ŞANTİYENİN DIŞ KORUMA KAPLAMASI 2 VATANDAŞIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. PANONUN ALTINDA...

KADIKÖY'DE BİR ŞANTİYENİN DIŞ KORUMA KAPLAMASI 2 VATANDAŞIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. PANONUN ALTINDA KALAN 2 KİŞİ HAFİF YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçadağ'daki arazi kavgasında baba ile oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis
images

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev
images

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü
images

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi