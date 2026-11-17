Muğla'da safran hasadı gerçekleşti

Muğla'da 2021'de başlayan safran denemesi, kadın üreticilerin yoğun çalışmasıyla şehir genelinde yaygınlaşıyor. Yatağan ilçesi Nebiköy Mahallesi'nde Ebru Güler'e ait bahçede gerçekleştirilen yeni hasatta, safran çiçeklerinden elde edilen 'kırmızı altın' özenle toplandı.

hasat töreni ve saha incelemesi:

Hasat çalışmalarına Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile beraberindeki heyet katıldı. Heyet, sahada yürütülen üretim sürecini yerinde gözlemleyerek, kadın üreticilerle bir araya geldi ve uygulanan teknikleri inceledi. Safran çiçeklerinin içindeki kırmızı tepeciklerin elle toplanması sürecine ağırlık verildi.

üretimin büyümesi ve elde edilen başarılar:

Safran üretimi, 2021'de 1,5 dekar alanda başlayan proje sayesinde yayıldı ve bugün kent genelinde yaklaşık 35 dekarlık alanda sürdürülüyor. Proje, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sıra kadın çiftçilerin üretime katılımını da güçlendirdi. Bu çalışmalar, Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak isimli proje çatısı altında yürütüldü.

Proje, 15 Ekim 2026 Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında ülke genelinde başarılı bulunan dört proje arasına girerek ödüllendirildi. Bu ödül, projenin hem yerelde hem de ülke çapında dikkat çeken bir örnek olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Yetkililer, safran üretiminin önümüzdeki dönemde daha geniş alanlara yayılmasını ve kadın çiftçilerin üretime katılımının artırılmasını hedeflediklerini belirtiyor. Değerli bir bitki olarak anılan safranın, tarımsal üretimde yüksek katma değerli alternatiflerden biri olduğu vurgulanıyor.

MUĞLA’DA KIRMIZI ALTIN SAFRANIN HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ