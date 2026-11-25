Başarı ve kapsamı:

AK Parti Denizli İl Kadın Kolları, nüfusa oranla gerçekleştirilen yeni kadın üye kayıtlarında 81 il arasında Türkiye birincisi oldu. İl teşkilatı bu sonuçla partinin yerel örgütlenme yeteneğini ve saha çalışmasının etkinliğini gözler önüne serdi. Elde edilen derecede, il ve ilçe teşkilatlarının koordinasyonu, düzenli saha ziyaretleri ve kadınlara yönelik çalışmalardaki süreklilik öne çıktı.

Başarı, sadece sayı artışıyla sınırlı kalmayıp teşkilat içindeki dayanışma ve gönüllülük kültürünün de bir göstergesi olarak değerlendirildi. Yerel ekipler, kadın üyelik çalışmalarında sahada kurdukları ilişkilere ve düzenledikleri etkinliklere vurgu yaptı.

Başarıyı sağlayan unsurlar:

İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü elde edilen bu sonucun arkasında güçlü saha faaliyetleri ve özverili gayretlerin bulunduğunu belirtti. Tütüncü, il ve ilçe teşkilatlarının uyum içinde yürüttüğü çalışmaların ve partinin köklü teşkilat kültürünün belirleyici olduğunu ifade etti. Ayrıca teşkilat içi eşgüdüm, planlı yeni üye programları ve saha ziyaretlerinin artan üyelik performansında rol oynadığı vurgulandı.

Ankara ziyareti ve mesaj:

Hilal Tütüncü, başarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da kabul edildi. Tütüncü kabul sonrası şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren partimizin köklü teşkilat kültürü ve gönül siyaseti anlayışı doğrultusunda, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Denizli’mizin dört bir yanında kadınlarımızla gönül köprüleri kurmaya gayret ettik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Tuğba Işık Ercan’ın öncülüğünde elde ettiğimiz bu başarı, teşkilatımızın ortak emeğinin ve kadınlarımızın partimize gösterdiği teveccühün en güzel göstergesidir. Bu gururu bizlere yaşatan tüm yol arkadaşlarıma ve AK Parti ailemize katılan her bir kadın üyemize gönülden teşekkür ediyorum."

Tütüncü ayrıca başarıyı sürdürme kararlılıklarını dile getirerek, kadınlara yönelik çalışmaların artırılacağını ve teşkilat içi koordinasyonun güçlendirileceğini belirtti.

AK PARTİ DENİZLİ İL KADIN KOLLARI, NÜFUSA ORANLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ KADIN ÜYE KAYITLARINDA 81 İL ARASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.