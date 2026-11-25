Beştepe'de 25 Kasım programı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaların sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Program kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5’inci Ulusal Eylem Planı'nın (2026-2030) ilk uygulama yılında elde edilen bulgulara ve önleyici yaklaşımlara değinildi. Etkinlikte kadına şiddetle mücadeleyi anlatan infografik film ile kamu spotu da gösterildi.

Şiddete karşı sıfır tolerans ve hukuki mekanizmalar:

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin küresel bir insan hakları meselesi olduğunu vurgulayarak devlet politikasının temelinde şiddete sıfır tolerans anlayışının yattığını belirtti. Son 25 yılda atılan adımların kadının haklarını güçlendirdiğini söyleyen Göktaş, özellikle 6284 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemelerle hukukun koruyucu gücünün artırıldığını aktardı. Bu hukuki altyapının, kadınların korunmasına yönelik pratik kurumlarla desteklendiğini vurguladı.

Bakanlığın uygulamaları arasında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri ve sosyal hizmet merkezlerinin ülke genelinde hizmet verdiği; ayrıca güvenlik için geliştirilen teknoloji destekli araçların, örneğin KADES, ALO 183 ve elektronik kelepçe uygulamalarının kadınların korunmasında etkin rol oynadığı ifade edildi.

Önleyici politikalar ve toplumsal dönüşüm:

5’inci Ulusal Eylem Planı ile mücadeleye yeni bir ivme kazandırıldığını vurgulayan Göktaş, planın risklerin erken tespiti ve müdahale kapasitesini artırmayı hedeflediğini söyledi. Buna örnek olarak sosyal risk haritaları ile riskli durumların erken aşamada belirlenmesi ve Aile Rehberi sistemiyle alınan tedbirlerin takibinin güçlendirilmesi gösterildi. Eğitim, istihdam ve siyasetten sosyal hayata kadar fırsat eşitliğini engelleyen unsurların kaldırıldığına dikkat çekildi.

Bakanlık, ısrarlı takip, psikolojik şiddet ve dijital şiddet gibi şiddetin farklı boyutlarına odaklanan programlar geliştiriyor. Şiddet uygulayanlara yönelik müdahale programlarıyla davranış dönüşümünün hedeflendiği; gençlere yönelik farkındalık eğitimleriyle sağlıklı iletişim becerilerinin kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Medyada şiddeti sıradanlaştıran temsillerin yerine saygı ve şiddetsiz iletişimi öne çıkaran yaklaşımlar teşvik edilecek.

Toplumsal sorumluluk ve uluslararası duyarlılık:

Göktaş, şiddetin yalnızca kadının değil toplumun tüm kesimlerinin meselesi olduğunu vurgulayarak, bu mücadelenin merkezine saygı değerinin konduğunu söyledi. Saygının; bir başkasının haklarına, tercihlerine ve kişiliğine özen göstermek olduğunu, sevgi ve koruma ile kontrol ve tahakkümün birbirine karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

Bakan ayrıca toplumda değişimin aileden, eğitim kurumlarından, medyadan ve sivil toplumdan başlayacağını, Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında geniş çaplı bir seferberlik planlandığını ifade etti. Hedefin kanunlarla koruyan, kurumlarla güven veren ve kültürüyle şiddeti reddeden bir Türkiye inşa etmek olduğu tekrarlandı.

Konuşmasında küresel duyarlılığa da vurgu yapan Göktaş, kadına yönelik şiddetin en derin yaralarından birinin bugün Gazze'de görüldüğünü belirtti. Buradaki acıların görmezden gelinemeyeceğini, kadın haklarının coğrafya tanımadığı mesajını paylaştı.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve davetliler katıldı. Bakanlığın sunduğu veriler ve uygulamalar, önümüzdeki dönemde önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve toplumsal bilinçlenmenin artırılması yönünde atılacak adımların çerçevesini çizdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ,, BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ‘25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA KONUŞTU