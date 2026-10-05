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kadın üretimini görünür kılan yerel platform

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Kahraman Kadın Platformu, Türkoğlu'ndaki üretici kadınlara eğitim, üretim ve online satış desteği sunuyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

kadın üretimini görünür kılan yerel platform

Kahraman kadın platformu yerel üretimi geniş kitlelere taşıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kahraman Kadın Platformu, kadın girişimcilerin üretimden pazarlamaya kadar ihtiyaçlarına cevap verecek bir ekosistem oluşturuyor. Platform, kadınların hem beceri gelişimini destekliyor hem de ürettikleri ürünlerin görünürlüğünü artırmak için online satış imkânı sağlıyor.

Nasıl işliyor:

Proje, Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ortaklığıyla yürütülüyor. Katılımcılara eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilirken, platform üzerinde ürünlerini listeleme ve e-ticaret kanallarına erişim imkânı sunuluyor. Bu sayede kadın girişimciler mağazalara bağlı kalmaksızın doğrudan tüketiciye ulaşabiliyor.

Türkoğlu'nda kadın dayanışması ve ürün çeşitliliği:

Platformun destek verdiği üretici gruplardan biri, Türkoğlu ilçesi Murat Çakıroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kızılağaç Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesindeki kadınlar. Kooperatifte çilek üretiminin yanı sıra çilekten reçel, kozalak pekmezi, meşe pekmezi, domates kurusu, yufka ekmek ve kabak kurusu gibi yöresel ürünler hazırlanıyor. Üretimin her aşamasında el emeği vurgulanırken, ürünler platform aracılığıyla daha geniş pazarlara açılıyor.

Yerel düzeyde sağlanan bu tür destekler, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmenin yanı sıra bölgede sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı veriyor. Kahraman Kadın Platformu, hem üretim kapasitesini artırmayı hem de kadınların kendi işlerini marka haline getirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KAHRAMAN KADIN PLATFORMU, KADIN...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KAHRAMAN KADIN PLATFORMU, KADIN GİRİŞİMCİLERE ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA KADAR FARKLI ALANLARDA DESTEK SAĞLARKEN, TÜRKOĞLU İLÇESİNDEKİ ÜRETİCİ KADINLARIN ÇİLEK, REÇEL VE YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRILMASINA DA KATKI SAĞLIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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