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Sakarya’da iki ilçeye dört yeni spor alanı kazandırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu ve Kocaali'de 3 mahallede 4 yeni spor alanı yapıyor; futbol, basketbol ve voleybol sahalarında çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya’da iki ilçeye dört yeni spor alanı kazandırılıyor

sakarya'da spor alanları hızla yükseliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu ve Kocaali ilçelerinde toplam dört yeni spor alanının yapımına hız verdi. Projelerde kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanmış; çevre beton imalatlarında sona doğru yaklaşılıyor.

Kocaali yayla mahallesi çalışmaları:

Kocaali'nin Yayla Mahallesi'nde 30 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda futbol sahası ile 17,5 metre genişliğinde ve 31,5 metre uzunluğunda basketbol ve voleybol sahası inşa ediliyor. Ekipler altyapı çalışmalarını bitirerek çevre beton uygulamalarına geçti.

Karasu'da mini sahalar:

Karasu ilçesinde Aşağıaziziye Mahallesi'ne 10 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda mini futbol sahası yapılıyor. Aşağıincilli Mahallesi'nde ise aynı ölçülerde bir mini futbol sahası ile 17,5 metre genişliğinde ve 31,5 metre uzunluğunda basketbol ve voleybol sahası inşası sürüyor. Tüm projelerde kazı ve dolgu süreçleri tamamlandı; çevre beton imalatları devam ediyor.

Projelerin tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin spor altyapısına erişimi güçlenecek ve ilçelerdeki rekreasyon imkânları artacak.

SAKARYA&#039;NIN 2 İLÇESİNDE 3 FARKLI MAHALLEDE 4 YENİ SPOR ALANININ YAPIMINA DEVAM EDİLİYOR.

SAKARYA'NIN 2 İLÇESİNDE 3 FARKLI MAHALLEDE 4 YENİ SPOR ALANININ YAPIMINA DEVAM EDİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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