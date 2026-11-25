defne gastronomi evi'nde turuncu mum atölyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Defne Gastronomi Evi'nde "Turuncu Mum Atölyesi" düzenledi. "Kurgulanmış Güzellikler" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, el emeğiyle mumlar üreterek kadına yönelik şiddete ve toplumsal dayatmalara karşı mesaj verdi.

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Akademi Hatay’ın eğitmenleri ve kursiyerlerinin bir araya geldiği atölyede Hatay’ın geleneksel lezzetleri de misafirlere sunuldu. Organizasyonun odağında, kadınlara biçilen tek tip güzellik anlayışına dikkat çekmek ve bireysel farklılıklara saygı çağrısı yapmak vardı. Etkinlik boyunca katılımcılar, renk olarak turuncuyu tercih ederek dayanışma ve görünürlük vurgusu yaptı.

"Kalıplar mumlar içindir" sloganıyla yürütülen çalışma, dış görünüş üzerinden yapılan yargılamaların sonlandırılmasını savundu. Katılımcılar kendi tasarımlarını üretirken aynı zamanda kişisel deneyimlerini paylaştı ve kalıpların sınırlarını tartıştı.

katılımcıların sözleri ve vurgu yaptıkları noktalar:

HBB Gastronomi Evleri Medya Direktörü Rüzgar Seren Güllü, etkinlikte yaptığı konuşmada Hatay’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 2017’den beri yer aldığını hatırlatarak, belediye çatısı altında kentin mutfak kültürünü tanıtma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Güllü, "Bugün mumlarımızı, kadınlarımızın eşit şartlarda ve şiddetten uzak yaşayabildiği bir gelecek için yakıyoruz" dedi ve kadın emeğinin, bilgisinin ve becerisinin görünür kılınmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte söz alan katılımcı Dilara Yılmaz, "Mumlarımızı, karanlıkta bırakılan kadınlar için yaktık" ifadelerini kullanarak, kadınların belli bir estetik kalıba sokulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Yılmaz, "Kadınlar tek tip değildir. Kalıplar sadece eşyalar içindir. Kalıplar mumlar içindir" diyerek farklılıkların kabulünü öne çıkardı.

Nazife Vural ise döküm yaptığı mumları, "kadınları karanlıkta bırakan herkese karşı" yaktıklarını söyleyerek herkesin aydınlık ve geleceğe güvenle bakma hakkı olduğuna dikkat çekti. Özel gereksinimli bir çocuğun annesi olduğunu belirten Vural, tüm kadınların güçlü, mutlu ve huzurlu hissetmesini diledi.

Atölye, hem el becerilerini geliştirmeye yönelik pratik bir çalışma hem de toplumsal algıya dair söyleşilerin eşlik ettiği bir etkinlik olarak öne çıktı. Katılımcıların ürettiği turuncu mumlar, sembolik bir dayanışma ve görünürlük aracı olarak etkinlik sonunda sergilendi.

Etkinlik, yerel kültürün gastronomi üzerinden yaşatılmasıyla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularını bir araya getiren bir yaklaşım sundu. Bu tür atölyeler, hem bireysel farkındalığı artırmayı hem de toplumsal kalıpların sorgulanmasını desteklemeyi amaçlıyor.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA DEFNE GASTRONOMİ EVİ'NDE "TURUNCU MUM ATÖLYESİ" DÜZENLENDİ.