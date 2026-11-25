Bilecik'te çocuklar tiyatroyla buluştu

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için düzenlenen tiyatro etkinliği, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, sanata olan ilgilerini artırmak ve onlara keyifli vakit sunmak amacıyla planlandı.

etkinliğin amacı ve çocuklar üzerindeki etkisi:

Gösteriyi ilgiyle takip eden çocuklar hem eğlendi hem de öğretici anlar yaşadı. Tiyatro, çocukların hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlarken, dikkat ve gözlem becerilerinin güçlenmesine de destek oldu. Etkinlik süresince sahneye ve hikâyeye odaklanma, birlikte izleme deneyimi ve duygusal tepki verme gibi kazanımlar gözlendi.

kurumun yaklaşımı ve gelecek planları:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinlikle ilgili olarak “Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşmasını önemsiyoruz. Onların kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu ve güvenli bir ortamda büyüyebilecekleri etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi. Kurum, benzeri programlarla çocukların gelişimini desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Etkinlik, sadece bir gösteri olmanın ötesine geçerek çocukların gündelik yaşamlarına olumlu katkı sunmayı hedefleyen bir sosyal etkinlik olarak kayda geçti.

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR TİYATROYLA BULUŞTU