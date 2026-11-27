Atama ve hasta kabulü:

Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye) Polikliniği'ne atanan Uzman Dr. Berkay Kabataş hasta kabulüne başladı.

İlçede uzun süredir ihtiyaç duyulan uzman doktor ataması, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Uzman doktor bulunmadığı dönemlerde bazı sağlık raporlarının alınması ve ilaç işlemlerinin yürütülmesi konusunda sıkıntılar yaşanıyordu; bu atamayla birlikte bu tür işlemlerde önemli ölçüde rahatlama bekleniyor.

Hizmetlerde beklenen etkiler:

Uzman ataması, polikliniğin hizmet kapasitesini ve hasta takibini güçlendirecek. Özellikle kronik hastalık takibi, reçete düzenlemeleri ve rapor işlemlerinde zamanlama açısından olumlu etkiler öngörülüyor.

Yetkililer, eksik görülen diğer polikliniklere yönelik doktor atamalarının da devam edeceğini belirtti; bu adımların hastanenin genel hizmet sunumunu daha da iyileştirmesi amaçlanıyor.

UZMAN DR. BERKAY KABATAŞ HASTA KABULÜNE BAŞLADI