Bilecik'te koruma altındaki çocuklara yönelik sağlık eğitimi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde, İyilikvar Projesi kapsamında bir eğitim programı düzenlendi. Program, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsün Ekici tarafından yürütüldü ve koruma ve bakım altında bulunan çocukları hedef aldı.

eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında çocuklara sağlıklı yaşam, sık görülen hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgi aktarıldı. Program, çocukların sağlık farkındalığını artırmayı amaçlayan temel başlıklara odaklandı ve pratik öneriler sunuldu.

tarama muayeneleri ve kurum değerlendirmesi:

Eğitimin ardından katılımcı çocukların sağlık tarama muayeneleri gerçekleştirildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın sağlık konusunda bilinçlenmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılması büyük önem taşıyor. Eğitime verdiği destek ve katkılarından dolayı Dr. Gülsün Ekici’ye teşekkür ederiz".

BİLECİK'TE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SAĞLIK EĞİTİMİ VERİLDİ