Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Amaç, öğrencilerin günlük ulaşım güvenliğini ve okul çevresi asayişini sağlamak olarak açıklandı.

Denetimlerin kapsamı:

Çalışmalar kapsamında ekipler, okul çevrelerinde devriye ve kontrol noktaları oluşturarak öğrenci servis araçları ile trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimlerde araçların teknik yeterliliği, sürücü belgeleri ve taşıma düzenlemeleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Öğrenci bilgilendirmeleri:

Jandarma, öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de yürüttü; özellikle zararlı alışkanlıklardan korunma ve okul güvenliği konularında rehberlik sağlandı. Yetkililer, okulların çevresinde güvenliğin artırılması amacıyla denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Uygulamalı kontroller ve bilgilendirmeler ile hem trafik hem de asayiş kaynaklı risklerin azaltılması hedefleniyor. Ekipler, veli ve okul yönetimleriyle koordinasyon içinde çalışarak okul çevresi güvenliğini desteklemeye devam ediyor.

OKUL ÇEVRELERİNDE JANDARMADAN SIKI DENETİM