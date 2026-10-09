Kadir Has Stadyumu'nda yeni dönem: Kayseri millî organizasyonlara hazır

Başkanın incelemesi ve yapılanlar

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte Kadir Has Stadyumunda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Zemin, ışıklandırma, ses sistemi ve teknik altyapı başta olmak üzere kapsamlı bir iyileştirme sürecinin tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. İncelemede Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ile Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı da hazır bulundu.

yenileme çalışmaları yerinde incelendi:

Büyükkılıç, stadyumdaki iyileştirmeler hakkında bilgi aldı ve tesisin teknik donanımı ile saha altyapısındaki gelişmeleri değerlendirdi. Çalışmaların UEFA standartlarına uygun yürütüldüğünü vurgulayan Büyükkılıç, "Ses düzeniyle, ışık düzeniyle, aydınlatma çalışmasıyla, çatı ile ilgili ve yapılması gereken tüm konularla ilgili UEFA standartlarına uygun çalışmaların sonuna gelindi" dedi.

stadyumun teknik kapasitesi ve gelecek hedefleri:

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve yenilemeler kapsamında saha zemini yenilenerek hibrit çim serimi yapıldı; ayrıca ışıklandırma sistemi, ses donanımı ve diğer teknik altyapı elemanları modern standartlara uygun hale getirildi. Bu düzenlemelerin, stadyumun hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye erişmesini hedeflediği belirtildi.

Büyükkılıç, çalışmaların tamamlanmasına katkı sağlayan yüklenici firma ile kurumlara teşekkür ederken, "Bu çalışmalar vesilesiyle yüklenici firmamıza teşekkür ederken asıl teşekkürü; çok değerli Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Toto başkanına özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri’mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik mesajında Kayseri'nin hem stadyum kalitesi hem de taraftar ilgisiyle millî maçlara hazır olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "UEFA standartlarına uygun, çimiyle, ses düzeniyle, ışık sistemiyle, burada yapılması gereken her türlü fiziki güzelliğe buraya milli maçlar yakışır diye de ifade ediyorum. Sayın Bakanımıza da Kayseri’mize her zaman sahip çıkma anlayışıyla, Türkiye Futbol Federasyonumuzun yetkililerine de bir bakıma mesaj gönderiyoruz. İnşallah bir milli maç en kısa zamanda Kayseri’mize verilirse Kayseri’miz de gereken duyarlılığı göstererek gerekli desteği sağlayacağını da buradan paylaşmak istiyorum. Yapılan bu güzel çalışmalar şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."

Yenileme çalışmaları tamamlandığında Kadir Has Stadyumu, iyileşen saha kalitesi ve güncellenen teknik donanımıyla şehrin spor altyapısını güçlendirecek ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yapma potansiyelini artıracak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ZEMİNİNDEN IŞIKLANDIRMASINA, SES SİSTEMİNDEN TEKNİK ALTYAPISINA KADAR YENİLENEN KADİR HAS STADYUMU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.