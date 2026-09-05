Kadrolar yenilendi: Çorum FK öne çıktı, büyükler stratejik hamleler yaptı

süper lig'de yaz transfer dönemi tamamlandı

Türkiye'de 22 Haziran'da başlayan 2026-2027 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 75 günlük periyodun ardından sona erdi. Süper Lig'de 18 takım toplam 202 oyuncu ile kadrolarını yeniledi; transfer hareketliliğinin merkezi ise Çorum FK oldu.

genel tablo:

Yaz dönemi boyunca kulüpler oyuncu alım-satımında aktif bir dönem geçirdi. Dönem başında başlayan hareketlilik, hem bonservisli hem kiralık girişlerini kapsadı. Resmî verilere göre ligde en fazla transferi gerçekleştiren kulüp 21 oyuncu ile Çorum FK olurken; bunu 18 transferle Amed Sportif Faaliyetler izledi. Süreç, kulüplerin kadro derinliğini artırma ve mali dengeyi sağlama amaçlarını birlikte taşıdı.

büyük kulüplerin hamleleri:

Trabzonspor yaz döneminde kadrosuna 12 futbolcu kattı. Karadeniz ekibi, Mohamed Salah'ı kadrosuna dahil ederken Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan aldı. Franculino, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Rene Mitongo, Cenk Özkacar ve Melih Kabasakal bonservisle transfer edildi; Fabinho, Thierry Karadeniz, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Ruslan Malinovskyi ise bedelsiz olarak kadroya katıldı.

Beşiktaş, sezon başında teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni bir döneme girerken 10 takviyeye imza attı. Kaleci değişimi sonrası Alexander Nübel ve Doğan Alemdar alındı; Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi hücum hattına yönelik önemli isimler transfer edilirken Salih Özcan da kadroya katıldı.

Galatasaray bu dönemde 5 yeni isimle güçlendi. Son şampiyon, Milan’dan Rafael Leao için 38 milyon euro, Aleksey Batrakov için ise 25 milyon euro ödedi. Takıma ayrıca Deniz Gül, Lesley Ugochukwu (kiralık) ve El-Chadaille Bitshiabu (kiralık) katıldı; dönem içinde Mauro Icardi ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe transfer döneminde dikkat çeken hamleler yaptı. Kulüp, geçtiğimiz dönem devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif’in bonservisini almış; bu oyuncu daha sonra İngiliz ekibi Coventry City’e 24.5 milyon euro bedelle satıldı. Sarı-lacivertliler Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Kojo Peprah Oppong, Nathan Ake ve Romelu Lukaku ile sözleşme imzaladı. Ayrıca Mason Greenwood için Marsilya’ya 39 milyon euro bonservis bedeli ödendiği bildirildi.

çorum fk ve diğer hareketli kadrolar:

Çorum FK, ligin yeni ekiplerinden biri olarak kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Kulüp 21 transfer yaparken aynı dönemde 22 futbolcuyla yollarını ayırdı. Yeni katılanlar arasında Mohamed Diomande, Ermin Mahmic, Jesus Ramirez, Andrei Borza, Alexandros Kyziridis, Markus Karlsbakk, Hrvoje Smolcic, Ylber Ramadani, Arif Şimşir, Serdar Saatçı, Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Hüseyin Bulut, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Emircan Gürlük, Erhan Erentürk ve Çağlar Söyüncü öne çıktı.

Amed Sportif Faaliyetler de dönemin en aktif kulüplerinden biri oldu; 18 transfer gerçekleştirdi ve hem yerli hem yabancı isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

kulüp bazlı özet ve dikkat çeken isimler:

Diğer takımlarda da önemli hareketler görüldü. Öne çıkan bazı hamleler şöyle:

Başakşehir: Emin Bayram, Saba Kharebashvili, Edin Visca, Michal Karbownik ve Umut Bozok gibi isimler transfer edildi; Andreas Skov Olsen kiralık olarak kadroya eklendi.

Göztepe: Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Noah Sonko Sundberg ve Gökdeniz Bayrakdar gibi transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Samsunspor: Gabriele Guarino, Oskar Ohlenschlager, Elliot Watt ve Mohamad Bayo gibi isimlerle hücum ve orta alana takviye yaptı.

Çaykur Rizespor, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Gaziantep FK ve diğer kulüpler de farklı mevkiler için transferler gerçekleştirdi; bazı büyük isimler kiralık düzenlemeler yoluyla takımlar arasında hareket etti.

Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kulüplerin yeni sezon planları netleşmeye başladı. Kadro derinliği, yabancı kontenjanları ve mali dengeler önümüzdeki haftalarda teklif edilen taktik yapıların belirlenmesinde belirleyici olacak. Süper Lig’de transfer penceresinin kapanması, teknik ekiplerin sezon hazırlıklarını ve maç planlarını şekillendirmesine olanak tanıyacak.

Detaylı kulüp listeleri ve gelen-giden oyuncuların tam dökümü resmi tescil bilgilerinde yer aldı; sezon öncesi performans değerlendirmeleri ve maç hazırlıkları bu yeni kadrolar üzerinden devam edecek.

LEANDRO TROSSARD