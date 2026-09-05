Erzurumspor'da Gana rüzgârı sürüyor: Lawrence Agyekum son dakika imzası

Erzurumspor FK son anda Lawrence Agyekum'u kadrosuna kattı

Erzurumspor FK, transfer döneminin son gününde 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lawrence Agyekum'u kadrosuna dahil etti. Oyuncu, mavi-beyazlı ekipte bu sezon transfer edilen ikinci Ganalı olurken, kulüp tarihinde üçüncü Ganalı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Transferin detayları:

Agyekum, Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Cercle Brugge forması giyerken Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralık olarak verildi. Kariyerinde Liefering, Salzburg ve Cercle Brugge formaları bulunan oyuncu, geçen sezon toplam 31 maçta görev alıp 2 asist üretti.

Kulüp açısından anlamı ve önceki Ganalılar:

Erzurumspor FK'nın bu sezon kadrosuna kattığı diğer Ganalı ise Elisha Owusu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa Ligue 1 ekibi AJ Auxerre'den alınarak 1 milyon Euro bonservisle 2 yıllığına transfer edildi. Owusu, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 2 karşılaşmada forma giyerken 1 sarı kart gördü.

Tarihte Erzurumspor FK formasını giyen ilk Ganalı ise Yaw Ackah oldu. Ackah, 2020-2021 sezonunda mavi-beyazlı takımda yer almış ve Süper Lig'de 2 karşılaşmada görev yapmıştı.

Her iki transfer, kulübün orta saha rotasyonunu genişletmeye yönelik adımlar olarak okunuyor. Agyekum'un dinamizmi ve Owusu'nun tecrübesi, teknik ekip tarafından farklı maç senaryolarında kullanılabilecek seçenekler sunuyor.

LAWRENCE AGYEKUM