Expo alanı kalıcı yatırımla Antalya'nın hizmetine açılıyor

Antalya EXPO alanı konferans sonrası da aktif kalacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya EXPO Alanı ve Oteller Bölgesi yollarının açılış töreninde, COP31 sonrası kullanılacak alanın kent için kalıcı bir değer yaratacağını belirtti. Kurum, yaklaşık 160 bin metrekare kapalı alanın bulunduğu tesisin, konferansın sona ermesinin ardından da Antalyalılara hizmet vereceğini ve istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

Programda konuşan Kurum, Antalya’nın tarihî kimliği ve ev sahipliği geleneği üzerinden dünyanın önemli aktörlerini ağırlayacağına dikkat çekerek, "Dünya Antalya’da buluşacak, dünya Antalya’da kucaklaşacak" dedi. Kurum, organizasyonun şehrin turizmine, ticaretine, esnafına ve uluslararası tanınırlığına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

altyapı ve ulaşım yatırımları:

Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında yürütülen yol ve altyapı çalışmalarını ayrıntılarıyla anlattı. Belek Turizm Yolu projesinde toplam 38 kilometrelik çalışmanın tamamlandığını, dört ana arterin baştan aşağı yenilendiğini söyledi. 21 kilometrenin üzerinde ana arterde kapsamlı çalışmalar yapıldığını, yolların genişletildiğini, ilave kavşakların kurulduğunu ve aydınlatma ile güvenlik unsurlarının tamamlandığını belirtti.

Ayrıca Belek bölgesinde otellere bağlanan 12 bağlantı yolunda toplam 16 bin metrelik çalışma yapıldığını kaydeden Kurum, "Zirve bitecek, herkes ülkesine dönecek ama bu yollar burada kalacak" sözleriyle projelerin kalıcılığına vurgu yaptı.

EXPO alanının dönüşümü ve kullanım planı:

Kurum, EXPO 2016 alanının 1 milyon metrekarelik bölümünün de baştan sona yeniden ele alındığını ve buranın sadece birkaç günlük bir organizasyon için geçici bir yapı olarak görülmediğini söyledi. Konferansın ardından alanın fuar, kongre ve etkinlik altyapısına dönüştürüleceğini, böylece uzun yıllar Antalya’ya hizmet edeceğini açıkladı.

EXPO alanını Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olarak iki ana kısma ayırdıklarını belirten Kurum, Mavi Bölge’nin resmi müzakerelerin yürütüleceği merkez olacağını; Yeşil Bölge’de ise iş dünyası, akademi, gençler ve girişimcilerin yer alacağını söyledi. Kurum, alanda 100 bine yakın ziyaretçi beklendiğini ifade etti.

çevre, atık yönetimi ve deniz koruma adımları:

Kurum, çevre koruma-prensiplerini yatırımların merkezine koyduklarını vurguladı. Sıfır Atık Projesi’nin COP31 alanının her ayrıntısında uygulanacağını belirterek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki projemizi COP alanının her ayrıntısında yaşatacağız" dedi. Ayrıca depozito yönetim sistemiyle şimdiye kadar 200 milyon ambalajın toplandığını ve Antalya’nın DOA kullanımında birinci sırada olduğunu kaydetti.

Deniz kirliliğiyle mücadelede de kararlılık mesajı veren Kurum, bu yıl Akdeniz’de yaptırım uygulayarak 128 tesise toplam 219 milyon lira ceza kesildiğini ve 21 tesisin mühürlendiğini söyledi. Fethiye’de dip çamuru temizliği çalışmaları başlatılacağını ve bu çalışmalara Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle başlanacağını açıkladı.

bakan ersoy'un yatırım ve altyapı vurgusu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törende Antalya’ya yapılan yatırımları özetledi. Ersoy, son 24 yılda Antalya’da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi ve İbradı Ormana Kültür Merkezi gibi projelerin hayata geçirildiğini, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 8 projeye 141 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

Ersoy, turizmin sürdürülebilirliği açısından atıksu arıtma tesislerindeki yatırımlara dikkat çekti. Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin 2021'de devreye alındığını, Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi'nin ise Nisan 2024'te tamamlandığını belirterek söz konusu projelerin toplam maliyetlerinin sırasıyla 4,4 ve 3,6 milyar lira seviyesinde olduğunu açıkladı. Bölgedeki kanalizasyon terfi hattı ve ek arıtma yatırımlarının da COP31 hazırlıklarının önemli bir ayağını oluşturduğunu söyledi.

yerel ekonomi ve uzun vadeli etki:

Kurum, organizasyonun sadece uluslararası bir toplantı değil; aynı zamanda Antalya ekonomisi için geniş kapsamlı bir hareketlilik anlamına geleceğini belirtti. Restorandan taksicisine, esnaftan turizmcisine kadar kentin tüm kesimlerinin bu hareketlilikten fayda sağlayacağını söyleyen Kurum, "Burayı Antalya’nın istihdamına, üretimine katkı sunacak şekliyle Antalyalılara veriyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Ersoy da Antalya’nın altyapı, tesisleşme kalitesi ve ulaşım çeşitliliği sayesinde uluslararası organizasyonların tercih ettiği merkez haline geldiğini; ayrıca 5 yıldız kalitesinde 14 ücretsiz halk plajı kazandırıldığını ve antik kentlerin korunup turizme kazandırıldığını belirtti.

Her iki bakan da COP31 hazırlıklarının planlanan takvimden ilerlediğini, alanda bin 510 personel ile 334 makine ve ekipmanın görev yaptığını ve ana imalatların önemli bölümünün tamamlandığını kaydetti. Projelerin ortak vurgusu; söylemle yetinmeyip, kalıcı eserler ve altyapılar üreterek Antalya’nın uzun vadeli kazanımlarını tesis etmek oldu.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM