Erciyes’te yükselen yetenekler sahneye çıkıyor

Erciyes’te üç gün süren altyapı şöleni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, geleceğin futbolcu adaylarını bir araya getiren Academy Erciyes Cup 2026ya ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, 4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen takımları Erciyes’in kendine özgü atmosferinde buluşturuyor.

Turnuva düzeni ve katılımcılar:

Turnuvada U9, U10, U11, U12 ve U13 kategorilerinde mücadele eden genç sporcular üç gün boyunca sahada ter döküyor. Organizasyona toplam 41 takım katıldı; takımlar altyapı düzeyinde rekabet ederek oyuncuların yeteneklerini ve takım oyununu geliştirme fırsatı buluyor. Etkinlik, futbol akademilerini bir araya getirerek hem sporcu hem de kulüp temsilcilerinin yetenek takibini kolaylaştırıyor.

Erciyes'in sunduğu avantajlar:

Deniz seviyesinden bin 850 metre yükseklikte yer alan merkezin modern spor altyapısı ve yüksek irtifa koşulları, katılımcılara alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor. Tesis, profesyonel ve altyapı düzeyindeki sporcular için kamp ve organizasyon merkezi olarak öne çıkarken, elde edilen tecrübeler genç oyuncuların performanslarına katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve ev sahipliği yapılan organizasyonlarla kenti spor odaklı bir merkeze dönüştürme hedefini sürdürüyor. Erciyes’te düzenlenen bu tür turnuvalar, yalnızca sporcu gelişimini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda Kayseri’nin spor turizmi ve organizasyon kapasitesini de ön plana çıkarıyor.

Academy Erciyes Cup 2026, genç sporculara rekabet ortamında kendilerini deneme, farklı rakiplerle mücadele etme ve yeni tecrübeler kazanma imkanı sağlıyor. Organizasyonun saha içi mücadeleleri ve gözlem fırsatları, futbol dünyasının altyapı temsilcileri için geleceğin yeteneklerini tespit etme açısından önem taşıyor.

Spor tesisleri, yatırımlar ve organize edilen etkinliklerle Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonuna yönelik adımlarını atmaya devam ediyor. Erciyes’teki bu üç günlük turnuva, kentin spor kimliğini güçlendiren somut örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. TARAFINDAN İŞLETİLEN ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ; ACADEMY ERCİYES CUP 2026 ORGANİZASYONUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.