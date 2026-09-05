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Genç motokrosçular Afyonkarahisar'da MXGP Akademi ile uluslararası seviyeye hazırlanıyor

MXGP Akademi, Afyonkarahisar'daki 9. Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası'nda 65 cc ve 85 cc gençlere uluslararası seviye eğitim ve sertifikasyon sağladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç motokrosçular Afyonkarahisar'da MXGP Akademi ile uluslararası seviyeye hazırlanıyor

MXGP Akademi Afyonkarahisar'da

Dünyanın önde gelen motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası, bu yıl 9. kez Afyonkarahisar'da düzenleniyor. Şampiyona kapsamında yürütülen MXGP Akademi çalışmaları, genç sürücülerin uluslararası arenaya hazırlanmasını amaçlayan kapsamlı bir eğitim programı sunuyor. Açılış döneminde gerçekleştirilen oturumlarla hem sporculara hem de ailelerine yönelik bilgilendirme ve uygulamalı eğitimler yapıldı.

Eğitim içerikleri ve hedefleri:

MXGP Akademi programı içinde MXGP Akademi Sürücü Eğitimi ile teknik sürüş becerileri, MX-A Sertifikasyonu ile uluslararası yarış düzeyine uyum süreçleri ele alındı. Programın ilk motosiklet seansında genç sporcuların pist üzerindeki sürüş teknikleri, hatasız sürüş prensipleri ve yarış stratejileri üzerinde duruldu. Özellikle 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarışan sporculara hedeflenen antrenman programları ve performans takibi sağlanıyor.

Aile eğitimi ve sertifikasyon:

MXGP Akademi, yalnızca sürüş eğitimi vermekle sınırlı kalmayıp ailelerin de sürece dahil olmasını amaçlıyor. Şampiyona başlangıcında düzenlenen veli bilgilendirme toplantıları ve "Bir MX sürücüsüyle iletişim" atölyesi, ailelere motokrosun gereklilikleri, doğru iletişim yöntemleri ve yarış döneminde destek verme yolları hakkında pratik bilgiler sundu. Programın sonunda MXGP akademiye katılan genç sporculara FIM yetkilileri tarafından sertifika verildi.

MXGP Akademi'nin uzun vadeli hedefi, Türkiye şampiyonalarında başarılı gençleri uluslararası yarış platformuna taşımak ve fiziksel-zihinsel gelişimlerini destekleyerek dünya motokros sahnesine yeni isimler kazandırmak olarak açıklandı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MOTOKROS ORGANİZASYONLARINDAN MXGP TÜRKİYE DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI, BU YIL...

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MOTOKROS ORGANİZASYONLARINDAN MXGP TÜRKİYE DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI, BU YIL 9. KEZ AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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