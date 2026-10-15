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Keşan'da kavşakta kontrolden çıktı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Enez Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; sürücü yaralanarak Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Keşan'da kavşakta kontrolden çıktı: sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan istikametinden Gelibolu yönüne seyreden O.E. yönetimindeki otomobil, Enez Kavşağı yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana gelirken, kazada sürücü yaralandı.

müdahale ve tedavi:

Olay ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KEŞAN’DA BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KEŞAN’DA BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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