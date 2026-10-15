Osmangazi'de kırsal yolun kapanmasına hızlı müdahale

Müdahale ve temizlik çalışmaları:

Bursa genelinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonucu kırsal Doğancı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda toprak kayması meydana geldi. Gelen ihbar üzerine Osmangazi Belediyesi ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi ve çalışmalara başlandı.

Ekiplerin sahadaki müdahalesi:

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yola sürüklenen toprak, kaya ve odunları temizleyerek malzemeleri kamyonlara yükledi. Yapılan müdahale ile sürücüler için tehlike oluşturan engeller kaldırıldı ve yol güvenli hale getirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Doğancı Mahallesi'ne ulaşım iki yönlü ve kesintisiz şekilde devam ederken, belediye ekipleri günlük yaşamın aksamaması için bölgedeki çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINANIN NEDEN OLABİLECEĞİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.