Dolar 49,4122 +0,07%
Euro 55,5222 +0,51%
Bist 12.006,72 -0,92%
Altın Gram 6.621,92 +1,47%
EUR/USD 1,1213 +0,50%
Brent Petrol 104,65 -1,33%
--°

Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon bariyerlere çarparak devrildi

Beylikdüzü E-5'te kaygan yolda kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı; sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon bariyerlere çarparak devrildi

Kaza raporu

Beylikdüzü E-5 Karayolu üzerinde kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon bariyerlere çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü araç içinde sıkıştı ve çevredeki vatandaşlar olay yerine yöneldi.

Kaza anı:

Olayda kamyonun kaygan zeminde kontrolden çıktığı ve güvenlik bariyerlerine çarpması sonucu devrildiği belirtildi. Çarpmanın şiddeti nedeniyle sürücü araç içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı ve sürücünün yerinden çıkarılması için çaba gösterdi.

Müdahale ve durum:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların desteğiyle araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansta tedaviye alındı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

E-5 KARAYOLUNDA KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYON BARİYERLERE...

E-5 KARAYOLUNDA KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYON BARİYERLERE ÇARPARAK YAN YATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa seferberlikte: 839 personel ve 285 araç 14-15 ekimde görevde
images

Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü, mahallelerde tahliye ve önlem a...
images

Müttefik istihbarat operasyonunda Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural...
images

Voronezh'de Borisoglebsk üssünde hava gücünü hedef alan saldırı: 6 Su-34M vuruld...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa seferberlikte: 839 personel ve 285 araç 14-15 ekimde görevde

Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü, mahallelerde tahliye ve önlem alındı

Müttefik istihbarat operasyonunda Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural yakalandı

Açlıkla israfın çelişkisi: gıdada sürdürülebilirlik ve teknolojinin gerekliliği

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor