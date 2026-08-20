Kağıthane'de iskele kırılınca dört işçi halata tutunarak bekledi, itfaiye kurtardı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 14.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışanların bulunduğu 10. kattaki iskele kırıldı ve iskelenin çökmesiyle birlikte içeride bulunan dört işçi mahsur kaldı.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırılan iskelede mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Mahsur kalan işçilerin halatla kendilerini güvene aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerindeki durum ve sonuç:

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan 4 işçi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer ve ekiplerin müdahalesiyle olay kısa sürede kontrol altına alındı; çevredeki güvenlik önlemleri ile kurtarma operasyonu tamamlandı.

İSTANBUL KAĞITHANE’DE İNŞAATTA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BULUNDUĞU İSKELE KIRILDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ KIRILAN İSKELEDE MAHSUR KALAN 4 İŞÇİYİ KURTARDI. OLAYDA ŞANS ESERİ CAN KAYBI VEYA YARALANAN OLMADI.