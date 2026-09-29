Kağıthane'de sevkiyat tartışması sonrası iki kişi üç gün alıkonuldu

Olayın gelişimi:

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında çıkan anlaşmazlık sonucu Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), bir eve götürülerek elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandı ve yaklaşık üç gün boyunca alıkonuldu.

Alıkonma süresince her iki kişinin yüzünde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri oluştu. Komşuların veya çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Ekipler, iki kişiyi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı, vücutlarında darp izleri olan halde kurtardı ve sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti.

Operasyon sırasında evde bulunan Zeki A. (28) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve bir hançer ele geçirildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'nin elleri ve ayaklarındaki koli bandı ile yüzlerindeki darp izleri görülüyor. Polis ekiplerinin eve girip iki kişiyi kurtarması da kayıt altına alındı.

Soruşturma kapsamında emniyet güçleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı belirlenen İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin binaya giriş anları ile alıkonulan iki kişinin otoparktaki hareketleri de tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. adliyeye sevk edilip çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayda alıkonulan Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHBAR ÜZERİNE EVE OPERASYON DÜZENLEYEN POLİS EKİPLERİ, 2 KİŞİYİ ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI, VÜCUTLARININ ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DARP İZLERİ BULUNDUĞU HALDE KURTARDI.