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Kahire’de Trabzon’un tanıtımı: turizm ve ticarette yeni iş birliklerine kapı aralanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kahire’de düzenlediği B2B görüşmeleriyle turizm ve ticarette iş birliklerini güçlendirip charterleri tarifeye dönüştürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kahire’de Trabzon’un tanıtımı: turizm ve ticarette yeni iş birliklerine kapı aralanıyor

Kahire buluşmasının ana hatları:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen buluşma, kentin turizm potansiyelini, ticari ve kültürel zenginliklerini uluslararası alanda tanıtmayı ve Mısır ile ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladı. Organizasyona Ahmet Metin Genç liderliğindeki heyet katıldı. Heyet arasında Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ile turizm sektörü temsilcileri yer aldı.

Program kapsamında Mısırlı acente ve seyahat firmalarına ait 40 stand gezildi, tanıtım alanlarında kentin turizm, kültür, gastronomi ve ticari değerleri aktarıldı ve Trabzon tanıtım filmi izlendi. Etkinlik, doğrudan işletmeler arası temaslara (B2B) odaklanarak somut iş birliği fırsatları yaratmayı hedefledi.

Genç'in mesajı ve Salah vurgusu:

Başkan Ahmet Metin Genç konuşmasında Trabzon’un uluslararası platformda tanıtımına verdiği önemi vurguladı ve iki ülke ilişkilerinin diplomatik, ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da güçlenmesini istedi. Genç, bu bağlamda 6 Ağustos tarihinde gerçekleşen ve kentin kamuoyunda geniş yankı bulan transferi hatırlatarak Muhammed Salah üzerinden doğan olumlu algının iki ülke ilişkilerine yeni imkanlar sunduğunu belirtti. Genç, ayrıca ulaşımın önemine dikkat çekerek mevcut charter seferlerinin tarifeli uçuşlara dönüştürülmesine yönelik çaba içinde olduklarını ve bunun turizm ile ticarette kalıcı köprüler kuracağını ifade etti.

Katılımcı görüşleri ve beklentiler:

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen Trabzon’u ülkenin en aktif ve girişimci şehirlerinden biri olarak tanımladı ve kentin yeşili, tarihi eserleri, denizi ve mutfağının Mısırlı ve Arap turistler için çekici olduğunu kaydetti. Mutlu Şen, ziyaretçilere camilere ulaşabilme, helal gıdaya erişim ve güvenli bir ortam sağlanmasının bölgeyi tercih edenler için belirleyici olduğunu belirtti.

Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ve TTSO Başkanı Erkut Çelebi etkinliğin iki şehir arasındaki turizm, ticaret ve kültürel diyaloğu güçlendirme hedefini pekiştirdiğini vurguladı. Çelebi, turizmi sadece konaklama olarak değil, dostluk ve ekonomik ilişkileri derinleştiren bir süreç olarak gördüklerini söyledi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna ise son dönemde karşılıklı turist hareketliliğinin arttığını, Trabzonspor-Mohamed Salah bağlantısının da ilgiye katkı sağladığını ifade etti.

Organizasyon, taraflar arasında karşılıklı ilgi ve potansiyelin yüksek olduğunu gösterdi. Katılımcılar, Kahire temaslarının Trabzon ile Mısır arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerine somut katkı sağlayacak yeni iş birlikleri doğurmasını ve ulaştırma bağlantılarının güçlenmesiyle kalıcı bir etki bırakmasını bekliyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE, KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİ, TİCARİ VE KÜLTÜREL...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE, KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİ, TİCARİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ ULUSLARARASI ALANDA TANITMAK İLE MISIR ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA MISIR’IN BAŞKENTİ KAHİRE’DE B2B (BUSİNESS-TO-BUSİNESS) GÖRÜŞMELERİ DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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