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Batrakov'un çift gollü gecesi ve Brown'un kritik golü haftanın 11'ine yansıdı

Aleksey Batrakov iki gol, Archie Brown beraberlik golüyle öne çıktı; ikisi de Şampiyonlar Ligi 4. haftasının 11'ine resmen seçildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Batrakov'un çift gollü gecesi ve Brown'un kritik golü haftanın 11'ine yansıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta değerlendirmesi

UEFA, Şampiyonlar Ligi 4. haftasının karşılaşmaları sonrası haftanın en iyi 11'ini açıkladı. Galatasaray formasıyla sahada etkili olan Aleksey Batrakov ile Fenerbahçe'de görev yapan Archie Brown, sergiledikleri performansla listeye girdi.

galatasaray'da batrakov'un belirleyici rolü:

Galatasaray, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Maçta kaydettiği iki golle galibiyeti getiren Aleksey Batrakov, hücum hattında ön plana çıktı ve bu performansıyla UEFA'nın haftanın 11'inde yer aldı.

fenerbahçe'de brown'un maçtaki etkisi:

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı 3-2lık galibiyette Archie Brown, takımının beraberlik golünü atarak önemli bir katkı sağladı. Brown'un maç içindeki etkisi, UEFA seçkisinde karşılığını buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasının haftanın 11'i şu şekilde açıklandı: Yann Sommer, Kasper Jorgensen, Yann Bisseck, Gabriel, Archie Brown, Fabian Ruiz, Enzo Fernandez, Gabri Veiga, Aleksey Batrakov, Erik Botheim, Tasos Douvikas.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NDE 4. HAFTA MAÇLARI GERİDE KALIRKEN, GALATASARAY FORMASI GİYEN ALEKSEY...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4. HAFTA MAÇLARI GERİDE KALIRKEN, GALATASARAY FORMASI GİYEN ALEKSEY BATRAKOV HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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