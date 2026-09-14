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Kahramanmaraş'ta eğitimde yeniden başlangıç: 246 bin 640 öğrenciyle ders zili çaldı

Kahramanmaraş'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Dulkadiroğlu Ziya Gökalp İlkokulu'ndaki törenle başladı; il genelinde 246 bin 640 öğrenci ders başı yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:57

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kahramanmaraş'ta eğitimde yeniden başlangıç: 246 bin 640 öğrenciyle ders zili çaldı

yeni eğitim yılı törenle başladı:

Kahramanmaraş'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Dulkadiroğlu ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu'nda düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterileri sundu. Okul bahçesindeki tören, veliler ve eğitim yöneticilerinin katılımıyla törene dönüşürken sınıflarda yeni dönem coşkuyla başladı.

il genelindeki rakamlar ve yöneticilerin değerlendirmesi:

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, törende Kahramanmaraş'taki eğitim tablosunu paylaştı: "Kahramanmaraş olarak yeni eğitim öğretim yılına bin 606 okulumuzda 17 bin 704 sınıfta, 17 bin 460 öğretmenimiz ve 246 bin 640 öğrencimizle başlıyoruz. Bu tablo aynı zamanda büyük bir sorumluluğu ifade ediyordu. Çünkü her bir öğrencimiz bize emanet edilmiş bir gelecek demektir. Kahramanmaraş’ın eğitim yolculuğundan söz ederken 6 Şubat 2023’ü hatırlamamak mümkün değil. Deprem öncesinde ilimizde 10 bin 367 sınıfımız vardı. Deprem sonrasında ise sınıf sayımız 8 bin 701’e düştü. Bu şehir yaşadığı büyük yıkımın ardından yeniden ayağa kalkmanın, birlikte üretmenin ve geleceğe kararlılıkla yürümenin hikayesini yazmaya devam ediyor".

deprem sonrası süreç ve eğitimde toparlanma:

Akpınar'ın sözleri, ilçedeki eğitim altyapısında yaşanan daralmayı ve ardından gelen onarım çabalarını özetledi. 6 Şubat 2023 depremi öncesi ve sonrası sınıf sayılarındaki değişim, ilin eğitim politikalarında yeniden yapılanma ve önceliklendirme gerektirdiğini gösteriyor. Yerel yönetimler, okulların açılması ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi için birlikte adımlar atmaya devam ediyor.

valilik ve belediyenin destek ziyaretleri:

Programın sonunda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyaretler, telafi eğitimleri ve psikososyal destek çalışmalarının da önemine vurgu yaptı; yöneticiler hem moral hem de teşvik amaçlı uygulamaların süreceğini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ’TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DULKADİROĞLU İLÇESİ ZİYA...

KAHRAMANMARAŞ’TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DULKADİROĞLU İLÇESİ ZİYA GÖKALP İLKOKULU’NDA KUTLAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜER)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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