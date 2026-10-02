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Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerine kalesi'nde müzikli anlar

Kahramanmaraş Kalesi'nde huzurevi sakinleri için düzenlenen etkinlikte, canlı müzik eşliğinde bir araya gelinerek dostlarla vakit geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerine kalesi'nde müzikli anlar

Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerine kalesi'nde müzikli buluşma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Kahramanmaraş Huzurevi sakinlerini Kahramanmaraş Kalesi'nde bir araya getirdi. Program, huzurevi sakinlerine farklı bir ortamda vakit geçirme olanağı sundu.

etkinlik detayları:

Katılımcılar, düzenlenen programda canlı müzik dinledi ve günün anlamına uygun bir buluşmada dostlarıyla birlikte olma fırsatı buldu. Etkinlik sırasında sakinlerin sohbet ettiği, müziğin keyfini çıkardığı ve birbirleriyle vakit geçirdiği gözlemlendi.

bir arada vakit geçirmenin önemi:

Program, huzurevi sakinlerine rutin dışı bir ortam sağlayarak sosyal bir araya gelme imkânı oluşturdu. Bu tür organizasyonlar, sakinlerin günlerine renk katarken birlikte olma anlarını zenginleştiriyor ve sosyal etkileşimi destekliyor.

KAHRAMANMARAŞ HUZUREVİ’NDE KALAN YAŞLILARA YÖNELİK CANLI MÜZİK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

KAHRAMANMARAŞ HUZUREVİ’NDE KALAN YAŞLILARA YÖNELİK CANLI MÜZİK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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