Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerine kalesi'nde müzikli anlar

Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinlerine kalesi'nde müzikli buluşma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Kahramanmaraş Huzurevi sakinlerini Kahramanmaraş Kalesi'nde bir araya getirdi. Program, huzurevi sakinlerine farklı bir ortamda vakit geçirme olanağı sundu.

etkinlik detayları:

Katılımcılar, düzenlenen programda canlı müzik dinledi ve günün anlamına uygun bir buluşmada dostlarıyla birlikte olma fırsatı buldu. Etkinlik sırasında sakinlerin sohbet ettiği, müziğin keyfini çıkardığı ve birbirleriyle vakit geçirdiği gözlemlendi.

bir arada vakit geçirmenin önemi:

Program, huzurevi sakinlerine rutin dışı bir ortam sağlayarak sosyal bir araya gelme imkânı oluşturdu. Bu tür organizasyonlar, sakinlerin günlerine renk katarken birlikte olma anlarını zenginleştiriyor ve sosyal etkileşimi destekliyor.

KAHRAMANMARAŞ HUZUREVİ’NDE KALAN YAŞLILARA YÖNELİK CANLI MÜZİK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ